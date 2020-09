Besiktas Istanbul: Vincent Aboubakar kehrt vom FC Porto zurück

Burak Yilmaz ist weg und mit ihm 13 Saisontore aus der vergangenen Spielzeit. Ein alter Bekannter soll nun bei Besiktas in seine Fußstapfen treten.

Der türkische Ex-Meister Istanbul hat sich im Sturm mit Vincent Aboubakar verstärkt. Der 63-fache Nationalspieler Kameruns kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom . Während sein Klub den Deal noch nicht offiziell bestätigte, führt der türkische Verband Aboubakar bereits als Besiktas-Spieler für die kommende Spielzeit.

In Istanbul ist Aboubakar kein Unbekannter. Dort stürmte er bereits in der Saison 2016/17, als er ebenfalls von Porto ausgeliehen war. Dem bulligen Angreifer gelangen damals 19 Tore und vier Assists in 38 Pflichtspielen für Besiktas.

Besiktas: Vincent Aboubakar steht in Porto bis 2021 unter Vertrag

In Porto läuft sein Vertrag noch bis 2021 plus Option auf eine Verlängerung. Allerdings spielte der 28-Jährige in der vergangenen Saison unter Trainer Sergio Conceicao allenfalls noch eine Nebenrolle. Muskel- und Knieverletzungen sorgten zudem dafür, dass Aboubakar nur fünf Ligaspiele absolvierte und dabei ohne Treffer blieb.

Besiktas hat in diesem Sommer mit Burak Yilmaz (zum ) seinen Top-Stürmer verloren, allerdings unter anderem mit Gökhan Töre (Malatyaspor), Atakan Üner (Altinordu) und Rückkehrer Cyle Larin (Zulte Wagerem) einige neue Offensivspieler verpflichtet.