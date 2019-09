Der englische Verband untersucht einen an seinen Mitspieler Benjamin Mendy gerichteten Tweet von Manchester Citys Mittelfeldspieler Bernardo Silva. Es geht um die Frage, ob hinter der Botschaft Rassismus steckte.

Der Portugiese setzte vergangenes Wochenende einen Tweet ab, in dem ein Kinderfoto Mendys und daneben die spanische Süßware "Conguitos" zu sehen waren. Über die Bildcollage schrieb Silva: "Ratet mal, wer?"

Der Defensivspezialist der Cityzens reagierte daraufhin zwar mit lachenden Smileys und schrieb '1:0 für dich, aber warte ab', andere Twitter-User sahen das Szenario jedoch nicht ganz so entspannt und erkannten einen rassistischen Grundgedanken in Silvas Post.

Daraufhin löschte der Linksfuß der Skyblues seinen Eintrag, um dann einen neutralen Tweet abzusetzen. "Kann man hier nicht einmal mit einem Freund spaßen?", hieß es darin.

😂😂😂 1-0👏🏾 for you will see