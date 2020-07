Bernardo Silva verweigert Meister-Applaus für Liverpool als einziger City-Star

Vor dem Topspiel spendete Manchester City dem frisch gebackenen Meister aus Liverpool Applaus. Nur einer tanzte beim Spalier aus der Reihe.

Manchester Citys Mittelfeldspieler Bernardo Silva hat sich vor dem direkten Aufeinandertreffen am Donnerstag als einziger Profis des Vorjahres-Champions nicht am Applaus für den neuen Meister beteiligt. Das belegen Aufnahmen, die in den Sozialen Medien kursieren.

Statt zu applaudieren stand Silva mit hängenden Armen im Spalier und trank zwischendurch einen Schluck. Der Portugiese verließ gar die Reihe, noch bevor in Person von Mohamed Salah der letzte Liverpool-Star vorbeigegangen war.

City schlägt Liverpool: Bernardo Silva spät eingewechselt

Warum Silva auf den Applaus verzichtete, ist nicht bekannt. Liverpool durfte nach der 1:2-Niederlage Citys gegen Chelsea am vorvergangenen Spieltag erstmals seit 30 Jahren wieder den englischen Meistertitel feiern.

Im Topspiel am Donnerstag gingen die Reds gegen City allerdings mit 0:4 unter. Silva saß dabei zunächst auf der Bank, erst in der 79. Minute wurde der 25-Jährige für Raheem Sterling eingewechselt.

Liverpool liegt sechs Spieltage vor Saisonende nun 20 Punkte vor den Citizens, die sich voraussichtlich den zweiten Platz sichern werden.