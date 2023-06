Bernardo Silva hat Angebote von Al-Hilal, FC Barcelona, Manchester City und PSG auf dem Tisch

Bernardo Silva ist eine der heißesten Aktien dieses Transfersommers. City und drei weitere Klubs buhlen um seine Dienste.

WAS IST PASSIERT? Bernardo Silva ist in diesem Sommer ein gefragter Spieler. Nach Informationen von GOAL und SPOX hat der portugiesische Nationalspieler Angebote von vier Vereinen vorliegen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 28-Jährige äußerte in der Vergangenheit immer wieder Abschiedsgedanken, dennoch will Manchester City den bis 2025 laufenden Vertrag gerne verlängern. Silva hat neben der Offerte zur Verlängerung beim Champions-League-Sieger jedoch auch Angebote von Al-Hilal, dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain.

WIE GEHT ES WEITER? Bisher hat sich der Portugiese noch nicht entschieden. Mit PSG ist sich Silva schon seit einem Jahr einig, doch: Das Problem liegt weiter oben und es scheint kompliziert zu sein, dass City, das den Vereinigten Arabischen Emiraten gehört, einen Spieler an einen europäischen Konkurrenten abgibt, der Katar gehört.

Barcelona hingegen müsste sich finanziell strecken, um die Gehaltsforderungen und die Ablösesumme von Silva aufrufen zu können. City erhofft sich weiterhin eine Vertragsverlängerung, während Al-Hilal ihn mit einem großen Vertrag lockt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 82-fache portugiesische Nationalspieler war in der abgelaufenen Saison absoluter Stammspieler bei City und kam auf 55 Pflichtspiele, sieben Tore und acht Vorlagen.