Bernardo Silva schwärmt von City-Kollege David Silva: "Einer der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten"

Im Sommer wird David Silva Manchester City nach zehn Jahren verlassen. Für Bernardo Grund genug, die Errungenschaften seines Kollegen hervorzuheben.

Der portugiesische Nationalspieler Bernardo Silva von hat seinen Mannschaftskameraden David Silva in den höchsten Tönen gelobt. "Er ist einer der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten", wird der 25-Jährige auf der Vereinshomepage zitiert.

"David schießt vielleicht nicht so viele Tore und gibt nicht so viele Assists, aber er bringt etwas Besonderes in die Mannschaft. Sein Einfluss ist riesig", ergänzte Bernardo über den City-Kapitän.

Nach zehn Jahren und vier PL-Titeln: David Silva verlässt Manchester City

David Silva hatte vor wenigen Monaten angekündigt, dass er den Verein am Saisonende nach zehn Jahren verlassen wird. "Ich werde ihn vermissen und ich bin ziemlich traurig, dass er uns verlassen wird, weil er nicht nur ein fantastischer Spieler ist, sondern auch ein sehr angenehmer Zeitgenosse", so Bernardo weiter.

Der Spanier war einst im Sommer 2010 vom nach Manchester gewechselt und prägte bei den Cityzens eine Ära - unter anderem mit vier Meisterschaften und zwei Pokalsiegen.