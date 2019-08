VfL Wolfsburg verpflichtet Lukas Nmecha von Manchester City auf Leihbasis

Zuletzt war Lukas Nmecha mit der deutschen U21 bei der EM in Italien unterwegs. Nun stürmt er zur neuen Saison für Wolfsburg in der Bundesliga.

Bundesligist ist auf der Suche nach einer Verstärkung für den Angriff bei fündig geworden. Lukas Nmecha (20) aus der U23 des englischen Meisters kommt auf Leihbasis nach Niedersachsen.

Der deutsche U-21-Nationalspieler kommt für ein Jahr zu den Wölfen. In der vergangenen Saison war Nmecha an Preston North End ausgeliehen und absolvierte in der 41 Einsätze (drei Tore, acht Assists).

Manchester City: Lukas Nmecha war bei Gladbach im Gespräch

Der gebürtige Hamburger deutete bereits Anfang Juni im kicker an, dass es ihn möglicherweise in die zieht. "Womöglich werde ich noch mal ausgeliehen, vielleicht komme ich auch nach . Es gibt Interessenten, es gibt einige Vereine in der Bundesliga." Als Kandidat wurde damals noch genannt.

In Wolfsburg wird Nmecha als Ergänzung zu Wout Weghorst fungieren. Eigentlich fällt diese Rolle Daniel Ginczek zu, dieser fällt allerdings wegen einer Rückenverletzung rund ein halbes Jahr lang aus.