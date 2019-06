Bericht: Sarabia und Herrera wechseln Anfang der nächsten Woche zu PSG

Die Verpflichtungen der beiden Spanier sollen bereits offiziell sein. Doch PSG möchte für die Verkündung noch auf seinen neuen Trikotsponsor warten.

Laut Informationen von L’Equipe wird zu Beginn der kommenden Woche die Verpflichtungen der beiden Spanier Pablo Sarabia vom und Ander Herrera von abschließen. Die Deals sollen bereits vom ehemaligen Sportdirektor der Pariser Antero Henrique ausgehandelt worden sein.

So standen laut Equipe beide Transfers wohl schon kurz vor dem Abschluss, bevor Leonardo das Amt von Henrique übernahm. Herrera und Sarabia sollen jedoch erst Anfang Juli vorgestellt werden, da dann der Vertrag des neuen Trikotsponsors ALL in Kraft tritt und die beiden Spieler bei der Präsentation somit das Logo des Treueangebot-Services der Hotelkette Accor auf dem Trikot tragen können.

PSG: Herrera kommt ablösefrei, angeblich 18 Millionen Euro für Sarabia

Herreras Vertrag bei Manchester United läuft diesen Sommer aus. Er kommt somit ablösefrei in den Parc des Princes. Für Sarabia soll PSG hingegen seine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 18 Millionen Euro zahlen.

Die beiden Mittelfeldspieler kennen sich bereits aus der spanischen U21, mit der Herrera und Sarabia 2013 gemeinsam die Europameisterschaft gewannen. Sarabia stammt aus der Jugend von und kam 2016 für eine Million Euro aus Getafe nach Sevilla. Herrera spielt bereits seit 2014 für Manchester United. Die Red Devils überwiesen seinem Ex-Klub Athletic Club aus Bilbao damals rund 36 Millionen.