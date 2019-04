Bericht: Real-Coach Zinedine Zidane hat die Zukunft von Toni Kroos in der Hand

Toni Kroos überzeugte bei Real Madrid zuletzt nicht mehr. Angeblich entscheidet Coach Zinedine Zidane, wie es mit dem DFB-Star weitergeht.

Real-Cheftrainer Zinedine Zidane entscheidet wohl, wie es mit Nationalspieler Toni Kroos beim amtierenden Champions-League-Sieger weitergeht. Dies berichtet die spanische Marca.

Demnach soll die Zukunft des Weltmeisters von 2014 bei seinem aktuellen Arbeitgeber ungewiss sein. Nur zwei Szenarien kämen dem Bericht zufolge in Frage: Entweder Zidane setzt auf Kroos als Stammspieler oder der gebürtige Greifswalder muss gehen.

Toni Kroos ungewohnt oft ausgewechselt

Mittlerweile ist der Ex-Münchner nicht mehr unersetzlich beim spanischen Spitzenklub, was sich zuletzt auch in den Einsatzminuten widerspiegelte. In der laufenden Spielzeit stand er zwar 38-mal für Real auf dem Feld, wurde dabei aber häufig vorzeitig ausgewechselt (insgesamt zehnmal) oder konnte einfach nicht überzeugen.

Bei einem Verkauf des mittlerweile 29 Jahre alten Nationalspielers will Real Madrid angeblich rund 80 Millionen Euro verlangen.

Real Madrid will durch Transfers 500 Millionen Euro einnehmen

Zuletzt hatte die AS berichtet, dass Real im kommenden Sommertransferfenster rund 500 Millionen Euro aus Verkäufen generieren will. Daran solle auch die Ablösesumme für Kroos einen Anteil haben.

Der Vertrag von Toni Kroos bei Real Madrid läuft noch bis 2022. In seinen bislang 228 Pflichtspielen gelangen ihm 13 eigene Treffer und 59 Vorlagen.