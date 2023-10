Medien: Pep Guardiola versuchte Jude Bellingham drei Stunden lang zu einem Wechsel zu Manchester City zu überreden

Bevor der junge Engländer sich Real Madrid anschloss, soll Pep Guardiola stundenlang um Jude Bellingham gebuhlt haben - erfolglos.

WAS IST PASSIERT? Der 131 Millionen Euro schwere Wechsel von Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu Real Madrid ging im Sommer recht glatt über die Bühne, bereits Mitte Juni war der Transfer in trockenen Tüchern. Nun wurde aber bekannt, dass es hinter den Kulissen doch Drama gab: Manchester City soll in einem späten Angebot sowohl mehr Ablöse für den BVB als auch mehr Gehalt für Bellingham geboten haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Cadena Ser berichtet, dass zu Citys Transferoffensive eine dreistündige Unterhaltung zwischen Guardiola und Bellingham gehörte. Dabei wollte der City-Boss den Mittelfeldspieler davon überzeugen, dass die Premier League eine bessere Option für ihn sei und ManCity sich in einer besseren Phase als die Königlichen befinde, was die Entwicklung des Teams angehe.

Letzten Endes sei aber zu einem Wechsel nach Spanien entschlossen gewesen, trotz des höher dotierten Angebots. Guardiola habe die Entscheidung respektiert und Bellingham und Real Madrid viel Glück gewünscht.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Bellingham wird versuchen, seinen sensationellen Start in die Saison mit der Nationalelf fortzusetzen: Im Londoner Wembley-Stadion geht es am Mittwoch gegen Italien um einen Platz bei der EURO 2024 in Deutschland.