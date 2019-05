Bericht: Pep Guardiola einigt sich mit Juventus auf Vierjahresvertrag

Das wäre ein Transferhammer! Pep Guardiola soll sich angeblich bereits mit Juventus Turin auf einen Vierjahresvertrag verständigt haben.

hat sich offenbar mit Trainer Pep Guardiola auf einen Vierjahresvertrag geeinigt, mit dem der derzeitige Coach von rund 24 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll. Dies berichtet die italienische Nachrichtenagentur AGI.

Demnach soll der Deal am 4. Juni perfekt gemacht werden, wobei Guardiola am Freitag, den 14. Juni, offiziell als Trainer im Allianz Stadion vorgestellt werden soll. Genau an jenem Tag, an dem das Stadion für Besucher offiziell geschlossen ist.

Pep Guardiola bei Manchester City bis 2021 unter Vertrag

Guardiola besitzt beim Meister der Premier League noch einen Vertrag bis 2021 und hatte zuletzt betont, dass er sich in Manchester wohl fühle. "Wie oft soll ich es noch sagen? Ich gehe nicht nach Turin, nach ", sagte er am vergangenen Freitag. Im Fußball wisse man zwar nie, was passiere, aber er werde auch in der kommenden Saison City-Teammanager sein. Bei Juventus würde er Nachfolger von Massimiliano Allegri werden, der den Klub definitiv verlässt.

Pablo Zabaleta, der unter Guardiola in der Saison 2016/17 bei Manchester City spielte, würde ein Abgang jedenfalls nicht überraschen. "Er ist kein Trainer, der gerne eine lange Zeit bei einem Verein ist", hatte er kürzlich bei BeIN Sports erklärt.

In der Vergangenheit war Guardiola vier Jahre lang Trainer des und drei Jahre Trainer des , wobei er seine Verträge immer auslaufen hat lassen. "Er braucht alle drei bis vier Jahre eine neue Herausforderung und ich weiß nicht, ob er bleibt", so Zabaleta.

Die Cityzens trainiert Guardiola seit Sommer 2016 und gewann unter anderem zweimal den englischen Meistertitel.