Bericht: OSC Lille holt Burak Yilmaz als Ersatz für Victor Osimhen von Besiktas

Der ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den von der SSC Napoli umworbenen Victor Osimhen angeblich in der türkischen fündig geworden: Wie der italienische Journalist Fabrizio Romano berichtet, hat sich der Verein mit -Stürmer Burak Yilmaz auf einen Transfer verständigt.

Burak Yilmaz from Besiktas to Lille, here we go! Total agreement reached until June 2022. He’ll be the replacement of Victor Osimhen who’s joining Napoli. Lille are also in advanced talks to sign Mustafa Kapi from . 🇹🇷 #transfers #Lille

Demnach wird der 35-Jährige, der mit 187 Treffern hinter Hakan Sükür der zweitbeste Süper-Lig-Torschütze aller Zeiten ist, in Lille einen Vertrag bis 2022 unterschreiben. Zuvor hatte bereits die türkische Nachrichtenagentur DHA vom Interesse des französischen Vereins berichtet.

In den ersten Monaten der aktuellen Saison war Yilmaz mehrfach verletzt ausgefallen. Trotzdem kommt der Angreifer bereits auf 13 Tore und sieben Vorlagen in 25 Ligaspielen. Bei Besiktas steht der türkische Nationalspieler lediglich bis 2021 unter Vertrag.

Victor Osimhen will join #Napoli, confirmed. The agreement is ready to be completed for €60M with Lille. Osimhen will sign his contract until June 2025. Last details to be completed and then done deal. Talks ongoing also to sign Jeremie Boga from Sassuolo 🔵🤝 #transfers #Napoli