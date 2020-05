Bericht: OSC Lille erhält wohl 85-Millionen-Angebot für Stürmer Victor Osimhen

Der OSC Lille soll offenbar ein Mega-Angebot für Stürmer Victor Osimhen vorliegen haben. Ein Verein sei demnach bereit, 85 Millionen Euro zu zahlen.

Der hat offenbar ein erstes Angebot für Stürmer Victor Osimhen auf dem Tisch liegen. Wie Telefoot berichtet, soll bei dem Verein aus der eine Offerte in Höhe von 85 Millionen Euro eingegangen sein.

Zwar ist nicht bekannt, wer der Absender sein soll, in den letzten Wochen war der 21-Jährige, der bereits beim in der unter Vertrag stand und der in der inzwischen abgelaufenen Saison 18 Tore in 38 Spielen erzielte, aber mit mehreren europäischen Schwergewichten in Verbindung gebracht worden.

Premier League: Gleich drei englischen Vereinen wird Interesse an Osimhen nachgesagt

Neben dem , und dem sollen demnach auch und Interesse an einem Transfer bekunden.

Der nigerianische Nationalspieler war erst im vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro vom belgischen Erstligisten RSC Charleroi gekommen. Beim OSC Lille, der in der nächsten Saison für die qualifieziert ist, besitzt Osimhen einen Vertrag bis 2024.