Während Corona: PSG-Star Neymar plant angeblich Mega-Party mit 500 Gästen

Die weltweite Partyszene steht wegen Corona weitestgehend still. Das soll Neymar jedoch angeblich nicht von einer Mega-Feier abhalten.

Superstar Neymar erntet aktuell in seinem Heimatland massive Kritik. Der Grund: Der Angreifer von soll eine Mega-Party über fünf Tage mit insgesamt 500 Gästen planen - und das in Pandemie-Zeiten.

Wie die brasilianische Zeitung O Globo berichtet, soll die Feier nicht in seinem Haus, sondern in einer Diskothek in der Nähe seines Anwesens steigen, die er einst unterirdisch errichten ließ.

Handyverbot auf Neymar-Party

O Globo zufolge habe Neymar seinen Gästen ein Handyverbot erteilt, um sowohl die Party als auch die Anwesenden geheimzuhalten. Dementsprechend sei auch das Posten von Bildern oder Stories auf Social Media strengstens untersagt.

Brasilien zählt zu den Ländern, die besonders hart von Corona getroffen wurden. Bislang starben in dem südamerikanischen Land rund 190.000 Menschen an COVID-19.