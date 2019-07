Bericht: Martin Hinteregger schwänzt Teamfoto des FC Augsburg

Martin Hinteregger will Augsburg unbedingt verlassen und fest zu Eintracht Frankfurt wechseln. Er schwänzte nun offenbar das Teamfoto.

Augsburg-Kicker Martin Hinteregger dürfte offenbar die Geduld verlieren. Nachdem der ÖFB-Verteidiger noch immer auf seinen Wechsel zu wartet, greift der 26-Jährige zu speziellen Mitteln: Wie die Bild berichtet, schwänzte Hinteregger den Teamfoto-Termin mit dem FCA.

Offenbar scheinen die Verhandlungen zwischen Augsburg und Frankfurt zu stocken. Laut Medienberichten fordert der FCA rund 15 Millionen Euro für den ehemaligen Innenverteidiger von Red Bull Salzburg. Frankfurt sollen vielmehr zehn Millionen vorschweben.

Augsburg-Coach Martin Schmidt hofft jedenfalls auf die Professionalität des Österreichers. "Die Gespräche mit ihm waren positiv. Er hat in Frankfurt eine Euphorie erlebt, deswegen kann ich seine Aussagen verstehen. Aber er ist zu 100 Prozent Profi: Er weiß, dass er einen Vertrag in Augsburg hat, sich voll reinhängen muss. Er kennt die Marktwirtschaft und weiß, dass Dinge nicht zustande kommen können. Er benimmt sich sehr professionell und schätzt unsere Werte", so der Schweizer zu Sport Bild.