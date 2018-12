Lyon-Star Nabil Fekir im Winter zu Real Madrid?

Nabil Fekir ist mit 25 Jahren der Leitwolf von OL. Dass er irgendwann zu einem ganz großen Klub geht, wird vermutet. Vielleicht auch schon im Januar.

Die Verpflichtung von Olympique Lyons Kapitän Nabil Fekir ist weiter ein ernsthaftes Thema bei Champions-League-Sieger Real Madrid. Dies berichtet die spanische Marca.

Demnach steht der 25-Jährige bei den Königlichen schon seit vergangenem Sommer auf der Wunschliste. In Madrid könnte Fekir in die Fußstapfen von Luka Modric treten und einen offensiven Part im Mittelfeld übernehmen.

Fekir hat bei OL noch Vertrag bis 2020

Neben den Blancos war auch Reals Erzrivale Barca, gegen das Lyon in der Champions League ran muss, Berichten zufolge hinter dem Franzosen her. Die Katalanen sollen sich nun aber vermehrt auf die Verpflichtung von Ajax-Juwel Frenkie de Jong konzentrieren. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Fekirs Arbeitspapier beim französischen Top-Klub läuft noch bis 2020. Da der Weltmeister von 2018 aber bislang alle Verlängerungsangebote ignoriert hat, wird Klub-Boss Jean-Michel Aulas mit der Zeit immer unruhiger. Er befürchtet, dass selbst ein Winterabgang des 25 Jahre alten Stars möglich sein könnte.

Offensivspieler en masse: Braucht Real Fekir überhaupt?

Gegen Reals Fekir-Deal spricht allerdings, dass aufgrund des Transfers von Rodrygo (FC Santos) und des großen Interesses an Wunschspieler Exequiel Palacios (River Plate) nominell kein weiterer Offensivspieler benötigt wird.

In 16 Saisonspielen traf Fekir in der Ligue 1 sechsmal ins Schwarze und assistierte zu vier weiteren Toren.