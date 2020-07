Bericht: Lazio Rom verhandelt mit David Silva von Manchester City

Trägt David Silva in der nächsten Saison das Trikot von Lazio Rom? Der italienische Verein soll mit ihm über einen ablösefreien Transfer verhandeln.

befindet sich mit Mittelfeldspieler David Silva in Gesprächen über einen ablösefreien Transfer. Das berichtet die spanische Zeitung AS. Demnach soll der Verein aus der seit Montag mit dem 34-Jährigen verhandeln.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Silva verkündet, Manchester City nach zehn Jahren den Rücken kehren zu wollen. Zuletzt war der Offensivspieler deshalb auch mit einem Transfer zu Al-Ahli Dubai und Al-Nasr Dubai in Verbindung gebracht worden.

Lazio: Silva soll Wunschkandidat von Trainer Inzaghi sein

Mit Lazio würde Silva dagegen in der nächsten Saison in der spielen: Wie die AS berichtet, soll sich insbesondere Trainer Simone Inzaghi dafür einsetzen, dass Silva ab dem Sommer das Trikot des römischen Vereins trägt.

Der ehemalige spanische Nationalspieler steht in Manchester lediglich bis zum Saisonende unter Vertrag und wird den Verein nach den ausstehenden Spielen in der Champions League verlassen. Im Achtelfinale der Königsklasse sind die Skyblues gegen gefordert und wollen sich nach dem 2:1 im Hinspiel das Ticket für das Finalturnier in Lissabon sichern.

In der aktuellen Saison kommt Silva bislang auf sechs Tore und elf Vorlagen in 38 Spielen. In den vergangenen Wochen war auch Mario Götze von bei den Römern als Verstärkung für das kreative Mittelfeld gehandelt worden. Auch der deutsche Weltmeister von 2014 ist in diesem Sommer ablösefrei zu haben.