Bericht: Juventus Turin macht Verluste von 69 Millionen Euro

Juventus hat die Coronakrise ordentlich geschadet. Zwar generierte man mehr Einnahmen bei Transfers, dennoch steht insgesamt ein Verlust zu Buche.

Der italienische Rekordmeister bekommt die Coronakrise finanziell zu spüren. In dem am 30. Juni zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2019/20 meldet der an der Mailänder Börse notierte Klub einen Verlust von 69 Millionen Euro, das sind 39,9 Millionen mehr als im Vorjahr. Dies berichtete die Wirtschaftszeitung Sole 24 Ore.

Durch Spielertransfers sicherte sich die Alte Dame Einnahmen in Höhe von 157,5 Millionen Euro, das sind 31 Millionen mehr als im Geschäftsjahr 2018/19. Die Bilanz muss vom Juve-Aufsichtsrat am 18. September genehmigt werden.

Zwischen Januar und Juni 2020 häufte Juve Verluste in Höhe von 19 Millionen Euro an. Beeinträchtigt wurden die Jahresergebnisse von der Coronakrise sowie vom Champions-League-Ausscheiden. Im dritten Jahr in Folge legte der Klub von Cristiano Ronaldo und Sami Khedira eine negative Bilanz vor.