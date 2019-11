Bericht: Juventus beobachtet United-Talent Tahith Chong

Juventus hat mit Tahith Chong von Manchester United wohl den nächsten ablösefreien Spieler im Visier und ließ ihn angeblich bereits beobachten.

Juventus hat wohl ein Auge auf den niederländischen U21-Nationalspieler Tahith Chong von geworfen. Dies berichten die Daily Mail und das Portal Calciomercato übereinstimmend.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Demnach habe Juve-Sportdirektor Fabio Paratici bereits mehrfach Scouts losgeschickt, um den 19-jährigen Rechtsaußen beobachten zu lassen. Da Chongs Vertrag nur noch bis 2020 läuft, wäre er im Sommer ablösefrei zu haben.

Und die Alte Dame ist durchaus bekannt für ihre ablösefreien Deals. So kamen in den letzten Jahren Spieler wie Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Emre Can, Dani Alves oder Sami Khedira zum Nulltarif nach Turin.