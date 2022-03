Bericht: Inter Mailand klopft bei Luis Suarez an

Inter Mailand hat bei Stürmer Luis Suarez von Atletico Madrid angeklopft. Das berichtet die Marca. Demnach gehören die Nerazzurri zu einer ganzen Reihe von Vereinen, die sich im Umfeld des Torjägers nach dessen Verfügbarkeit für den Sommer erkundigt haben.

Suarez' Vertrag bei Atletico läuft nach dieser Spielzeit aus. Die Rojiblancos haben noch nicht entschieden, ob sie mit dem 35-Jährigen verlängern möchten. Suarez, der 2020 ablösefrei vom FC Barcelona kam, will auf jeden Fall auf hohem Niveau weiterspielen, er peilt noch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit Uruguays Nationalmannschaft Ende des Jahres an.

Inter: Auch Ajax und Sevilla wollen Atletico-Star Luis Suarez

Bei Inter könnte sich derweil im Angriff durchaus etwas tun. Unter anderem ist die Zukunft von Lautaro Martinez fraglich. Womöglich muss der Argentinier verkauft werden, um Geld für Transfers in die Klubkassen zu spülen. Zudem zeigen die Nerazzurri offenbar großes Interesse an Paulo Dybala von Erzrivale Juventus.

Neben Inter sollen auch Ex-Klub Ajax und der FC Sevilla ihre Fühler nach Suarez ausgestreckt haben. Er bringt es in dieser Saison auf elf Tore und drei Assists in 35 Pflichtspielen.