Bericht: Inter Mailand einig mit Valentino Lazaro von Hertha BSC

Der Wechsel von Valentino Lazaro nach Mailand wird konkreter. Der Österreicher in Diensten von Hertha BSC soll sich mit Inter bereits einig sein.

Valentino Lazaro von steht wohl vor einem Wechsel zu . Wie die Bild berichtet, sollen sich der österreichische Nationalspieler und der Klub aus der bereits einig sein.

Dem Bericht zufolge war der Berater des 23-Jährigen bereits in Mailand, um den Deal zu finalisieren, ehe am Montag ein Gespräch in Berlin mit Hertha-Manager Michael Preetz folgte.

Zahlt Inter 25 Millionen Euro Ablöse für Lazaro von Hertha BSC?

Die Berliner sollen demnach nicht abgeneigt sein, den rechten Außenbahnspieler bei einem entsprechenden Angebot abzugeben und fordern mindestens 25 Millionen Euro. Bis zu jenem Treffen soll es aber noch kein offizielles Angebot von Inter gegeben haben.

Lazaro steht bei der Hertha noch bis 2021 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison erzielte der gebürtiger Grazer in 31 Bundesligaspielen drei Tore und bereitete sieben weitere vor.