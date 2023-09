Bericht: Geldregen aus England für den BVB

Der BVB kassiert von Manchester City offenbar eine Nachzahlung.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund kassiert von Manchester City offenbar eine Nachzahlung beim Transfer von Manuel Akanji. Weil der Premier-League-Klub in der vergangenen Saison das Triple gewonnen hat, seien laut Sport Bild und Ruhr Nachrichten Boni in Höhe von 2,5 Millionen Euro fällig.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nachdem Akanji eine Vertragsverlängerung in Dortmund ausgeschlagen hatte, wechselte der Verteidiger aus der Schweiz im vergangenen Sommer für ursprünglich 17,5 Millionen Euro zu City. Dank der Nachzahlungen steigt die Summe auf 20 Millionen Euro an.

