Bericht: Fenerbahce nimmt Kontakt zu Milans Ricardo Rodriguez auf

Ricardo Rodriguez könnte seine Zelte bei Milan im Winter abbrechen. Nun hat sich mit Fenerbahce wohl ein Klub aus der Türkei diesbezüglich gemeldet.

Der türkische Spitzenklub ist offenbar an Linksverteidiger Ricardo Rodriguez von der interessiert. Das berichtet calciomercato.com.

Demnach haben die Istanbuler den Berater des 27-Jährigen bereits kontaktiert, um die Möglichkeiten eines Wechsels in die auszuloten.

Ricardo Rodriguez hat Stammplatz bei Milan verloren

Rodriguez, der bei Milan seinen Stammplatz an Theo Hernandez verloren hat, wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Auch ein Wechsel zur mit Ex-Förderer Gennaro Gattuso ist laut dem Corriere dello Sport eine Möglichkeit.

In Mailand steht Rodriguez noch bis 2021 unter Vertrag. Sein Marktwert wird aktuell auf zehn Millionen Euro geschätzt.