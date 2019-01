Bericht: Celtic Glasgow kurz vor Leihtransfer von PSG-Talent Timothy Weah

Timothy Weah ist mit erst 18 Jahren schon Profi bei Paris Saint-Germain. Nun hat der schottische Klub Celtic ein Auge auf den US-Amerikaner geworfen.

Der schottische Spitzenklub Celtic Glasgow steht angeblich kurz davor, PSG-Youngster Timothy Weah für den Rest der Saison 2018/2019 auszuleihen.

Nach Sky-Informationen soll der 18-Jährige beim Europa-League-Teilnehmer die Offensive verstärken. Celtic-Coach Brendan Rodgers will die Winterpause nutzen, um sich für den Meisterschaftskampf zu wappnen und sich mit Weah, dem Sohn des liberianischen Präsidenten George Weah, ein vielversprechendes Talent zu angeln.

Nachdem die Grün-Weißen bereits am Samstag den Transfer des Ex-Leipzigers Oliver Burke von West Bromwich Albion verkündeten, wäre der US-Amerikaner Weah der bereits zweite Winterzugang.

März 2018: Weah feiert Profidebüt bei PSG

Der Angreifer kam im Jahr 2014 von den New York Red Bulls zu Paris Saint-Germain. Sein Debüt für die PSG-Profis gab Weah im März 2018 beim 2:0-Erfolg bei Troyes.

In der Ligue 1 kam er in der aktuellen Spielzeit auf zwei Einsätze, in denen er ein Tor zur Herbstmeisterschaft des Tuchel-Teams beisteuerte.