Bericht: Barcelona plant Leihe von Juve-Verteidiger Daniele Rugani

Der FC Barcelona will sich im Winter in der Defensive verstärken und soll wohl eine Leihe von Juventus-Verteidiger Daniele Rugani planen.

Der spanische Spitzenklub FC Barcelon strebt offenbar eine Winter-Leihe von Juventus-Verteidiger Daniele Rugani an. Dies berichtet die spanische Sport am Mittwoch.

Die Katalanen haben in der Defensive derzeit massive Verletzungssorgen, mit Samuel Umtiti, Nelson Semedo, Sergi Roberto und Thomas Vermaelen fallen gleich vier Spieler aus.

Rugani-Vertrag bei Juventus noch bis 2021

Rugani kommt indes bei der Alten Dame kaum zum Einsatz: Der 24-Jährige wurde in der laufenden Saison in der Serie A bislang nur dreimal eingesetzt wurde.

Barca strebt deshalb noch in der Winterpause eine Verpflichtung auf Leihbasis an und würde sich zudem wohl gerne noch eine Kaufoption auf den Italiener sichern. Der Vertrag Ruganis in Turin läuft bis 2021.