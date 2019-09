Bericht: AS Roma wollte Lyon-Stürmer Memphis Depay

Die AS Roma war im Sommer an einer Verpflichtung von Memphis Depay interessiert. Aber sowohl Olympique Lyon als auch der Spieler lehnten wohl ab.

Die AS Roma war im Sommer wohl scharf auf Offensivspieler Memphis Depay und fragte auch bei seinem Klub hinsichtlich einer Verpflichtung an. Dies berichtet die französische L'Equipe.

Demnach gaben die Giallorossi am 1. September, und damit kurz vor Schließung des Transfermarkts, ein offizielles Angebot für den niederländischen Nationalspieler ab, welches von OL aber abgelehnt wurde.

Memphis Depay steht bei OL bis 2021 unter Vertrag

Neben dem Klub soll aber offenbar auch der Berater von Depay seinen Veto eingelegt haben, weil der 25-jährige Depay in der Zukunft offenbar auf Angebote noch namhafterer Vereine spekuliert.

Depay war im Januar 2017 von in die gewechselt und erzielte in 121 Pflichtspielen für Lyon 44 Tore – in der aktuellen Saison war er in fünf Partien fünfmal erfolgreich. Sein Vertrag bei OL läuft noch bis 2021.