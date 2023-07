Berater von Ousmane Dembélé nerven den FC Barcelona

Die geplante Vertragsverlängerung von Ousmane Dembélé beim FC Barcelona gestaltet sich schwierig.

WAS IST PASSIERT? Joan Laporta hat bestätigt, dass der FC Barcelona den 2024 auslaufenden Vertrag mit Ousmane Dembélé verlängern möchte. Gleichzeitig ließ der Präsident durchblicken, dass er von den Beratern des früheren Dortmunders genervt ist.

WAS WURDE GESAGT? Dembélé werde von "einigen Beratern vertreten, mit denen es schwierig ist, zu verhandeln. Ich respektiere ihre Position, aber sie kommen immer in letzter Minute", sagte Laporta der spanischen Zeitung Mundo Deportivo. Dennoch stehe eine Vertragsverlängerung mit dem 26-jährigen Angreifer kurz vor dem Abschluss.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Grund: Barça-Trainer Xavi. "Er ist von ihm begeistert, das weiß ich, und die Berater wissen es auch - und deshalb machen sie Druck. Aber wir werden die Vernunft und den gesunden Menschenverstand, der diese Angelegenheit erfordert, nicht verlieren. Wir haben unsere Gehaltsstruktur. Dembélé liegt im oberen Bereich, wir werden versuchen, dass das so bleibt. Es gibt einen Gegenvorschlag von seiner Seite, er hat sich letztes Jahr bemüht, uns bei unseren Problemen mit dem Financial Fairplay zu unterstützen. Aber alles muss im richtigen Maß bleiben", so der 61-Jährige.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Dembélé wechselte 2017 von Borussia Dortmund zum FC Barcelona. In der vergangenen Saison verbuchte der Franzose in 35 Pflichtspielen acht Tore und neun Assists.