Berater bietet Romelu Lukaku angeblich bei Bayern München an

Richtig glücklich ist Romelu Lukaku bei Manchester United bisher nicht geworden. Deshalb schaut sich sein Berater angeblich nach neuen Klubs um.

Der Berater von Romelu Lukaku von schaut sich angeblich nach einem neuen Klub für seinen Klienten um und hat dabei auch mit Bayern München Kontakt aufgenommen. Das berichtet die englische Zeitung Telegraph. Demnach habe Federico Pastorello, der den Belgier seit Dezember vertritt, bei mehreren europäischen Top-Klubs vorgefühlt, ob sie sich einen Transfer des Angreifers vorstellen könnten.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Neben den Bayern soll er auch und kontaktiert haben. "Die Zukunft ist wirklich sehr offen", hatte Pastorello in diesem Monat Sky Sports UK gesagt und damit die Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied Lukakus, der bei United noch einen Vertrag bis 2022 hat, befeuert.

United: Lukaku saß in Barcelona nur auf der Bank

Bei United ist Lukaku in dieser Saison in der Premier League zumeist gesetzt: In 20 von 30 Partien stand er in der Startelf und erzielte dabei zwölf Treffer. In der vergangenen Woche musste er jedoch im Viertelfinal-Rückspiel der beim zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Lukaku war 2017 für rund 85 Millionen Euro vom zu den Red Devils gewechselt.