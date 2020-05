Berater von Lilles Victor Osimhen: Kein Tottenham-Wechsel bei Kane-Verbleib

Victor Osimhens Berater bestätigt einen Kontakt zu Tottenham und Jose Mourinho. Ein Wechsel hängt jedoch von Harry Kane ab.

Angreifer Victor Osimhen (21) von wird höchstens im Falle eines Abgangs von Harry Kane zu den wechseln. Das bekräftigte der Berater des Nigerianers.

"Wir haben zu Jose Mourinho gesagt: Falls er Victor will, wird Kane dann gehen?", so Ariyo Igbayilola bei The Cable. "Würde Victor spielen, solange Kane noch bei Tottenham ist? Vermutlich würde er oft auf der Bank sitzen."

Für Osimhen gehe es im Falle eines Wechsels darum, Woche für Woche Einsatzzeiten zu bekommen, so der Berater weiter. "Die Bank ist keine Option", schloss er ab.

Tottenham Hotspur: Kane will Titel gewinnen - Osimhen der Ersatz?

Um Kane gibt es bei den Spurs zuletzt immer wieder Gerüchte über einen Abschied, da der Engländer nicht gänzlich überzeugt sein soll, mit den Nord-Londonern in naher Zukunft Titel gewinnen zu können.

Osimhen, der von 2017 bis 2019 beim unter Vertrag stand, erzielte in der abgebrochenen Ligue-1-Saison in 27 Spielen 13 Tore und legte fünf weitere auf.