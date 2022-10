Berater von Lautaro Martínez: "Bin von Bayern-Gerüchten nicht überrascht"

Auf der Suche nach einem Mittelstürmer ist beim FC Bayern auch der Name Lautaro Martínez gefallen. Dessen Berater ist nicht überrascht.

Der Berater von Lautaro Martínez, dem Star-Stürmer von Inter Mailand, hat verraten, dass er das angebliche Interesse des FC Bayern München an seinem Klienten nachvollziehen kann. "Ich bin von den Bayern-Gerüchten nicht überrascht", sagte Alejandro Camaño TyC Sports.

"Im Fußball gibt es immer Gespräche, aber Lautaro Martínez konzentriert sich auf Inter", ergänzte er.

Lautaro-Berater: "Haben verrückte Angebote erhalten"

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona war der FC Bayern im Sommer auf der Suche nach einem Ersatz für die Angriffsmitte. Dabei wurde auch von verschiedenen Medien der Name des Argentiniers von den Nerazzurri ins Spiel gebracht. Möglicherweise mit mehr Substanz dahinter, als man zunächst vermuten würde.

"Wir haben im Sommer verrückte Angebote erhalten", bekannte Camaño, "aber wir haben entschieden, dass er bleibt." Da die Münchner weiterhin keinen richtigen Mittelstürmer von internationalem Format in ihrem Kader haben, könnte das Interesse an Martínez bald wieder aufleben. "Es kann in Zukunft alles passieren", zeigte sich Camaño offen.