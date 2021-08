Berater bestätigt: Atletico Madrid interessiert an Lille-Verteidiger Zeki Celik

Kickt Zeki Celik bald für Atletico Madrid? Sein Berater hat nun ein Angebot für den Verteidiger von OSC Lille bestätigt.

Spaniens Meister Atletico Madrid beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Zeki Celik vom OSC Lille. Dies bestätigte der Berater des türkischen Rechtsverteidigers gegenüber Haber Global.

"Ja, es stimmt, Atletico ist an Zeki Celik interessiert. Es gibt ein Angebot und wir werden es uns ansehen", erklärte Fazil Özdemir. Angeblich sei der 24-Jährige für rund acht Millionen Euro Ablöse zu haben.

Atletico Madrid: Zeki Celik als Ersatz für Kieran Trippier?

In Madrid könnte er Kieran Trippier ersetzen, sollte der Defensivmann wieder in die Premier League zurückkehren. Der Engländer soll den Verein ab einem Angebot über 30 Millionen Euro verlassen dürfen.

Celik zählt zu den Leistungsträgern in Lille und steuerte auf dem Weg zum Meistertitel in der abgelaufenen Saison drei Tore in 29 Spielen in der Ligue 1 bei. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.