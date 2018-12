Berater bestätigt: AC Mailand will Ex-Barca-Talent Dani Olmo

Im Winter will der AC Mailand den Kader aufbessern. In den Fokus der Rossoneri ist dabei Talent Dani Olmo von Dinamo Zagreb gerückt.

Der Berater von Dani Olmo hat bestätigt, dass der AC Mailand Interesse am Youngster von Dinamo Zagreb hat. Bei 24sata sagte Marko Naletilic: "Ja, Milan hat Interesse an Olmo. Und er wäre eine gute Wahl für sie. Spieler mit solch einer individuellen Qualität sind das, was Milan aktuell fehlt."

Billig wird der 20-Jährige allerdings nicht. Auf die Frage, ob die Kroaten tatsächlich 25 Millionen Euro für den Spanier haben wollen, antwortete der Berater: "Ja, das ist ein realistischer Preis für ihn, wir sollten uns selbst nicht unterschätzen."

Olmo ging von Barca zu Zagreb

Naletilic schob hinterher: "Sind 222 Millionen für Neymar realistisch? Sind 160 Millionen Euro für Coutinho realistisch?" 2014 wagte Olmo als 16-Jähriger den Schritt aus der Jugend des FC Barcelona nach Zagreb. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Dort hat der Spanier in der aktuellen Spielzeit 13 Ligaspiele absolviert, bei denen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen. Zudem stand er in allen sechs Partien der Europa League auf dem Platz.