"Das ist Bullshit": Al-Ittihad-Trainer dementiert Machtkampf mit Karim Benzema

Zuletzt hieß es, zwischen Al-Ittihad-Trainer Espírito Santo und Benzema gebe es Spannungen. Der Coach will davon aber nichts wissen.

WAS IST PASSIERT? Al-Ittihads Trainer Nuno Espírito Santo hat Berichte widerlegt, wonach es einen Machtkampf zwischen ihm und Superstar Karim Benzema gegeben haben soll.

WAS WURDE GESAGT? "Ich will eine Sache klarstellen", betonte Espírito Santo auf einer Pressekonferenz und führte aus: "Ich habe in der Presse gelesen, dass meine Beziehung zu Karim nicht gut sei. Diejenigen, die mich kennen, werden wissen, dass das Bullshit ist."

Ohnehin habe er zu allen Spielern im Kader ein gutes Verhältnis, so der 49-jährige Portugiese weiter. "Wir sind zufrieden mit allen Spielern. Und wir sind glücklich, dass Karim bei uns ist."

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuvor hatten Medienberichte nahegelegt, dass sich Espírito Santo mit Benzema überworfen habe. Demnach soll der Coach den Ballon-d'Or-Gewinner von 2022 gar nicht gewollt haben, zudem habe er die Klubverantwortlichen informiert, dass Benzema nicht zu seinem Spielstil passe. Dem früheren Real-Madrid-Angreifer soll das übel aufgestoßen sein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Benzema war diesen Sommer ablösefrei von Real Madrid nach Saudi-Arabien gewechselt. Bislang hat der 35-jährige Franzose drei Spiele für Al-Ittihad in der Saudi Pro League bestritten, dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Vorlagen.