Benfica zahlt WM-Held Enzo Fernández angeblich Entschädigung für geplatzten Chelsea-Wechsel

Enzo Fernández wollte gerne zu Chelsea wechseln, doch Benfica konnte sich mit den Engländern nicht einigen. Jetzt gibt es wohl eine Entschädigung.

WAS IST PASSIERT? Benfica Lissabon entschädigt seinen Mittelfeldstar Enzo Fernández angeblich mit zwei Millionen Euro für seinen geplatzten Wechsel zum FC Chelsea. Das berichtet die portugiesische Zeitung Record.

WAS IST DER HINTERGRUND? Fernández stand kurz nach dem Gewinn des WM-Titels mit Argentinien vor einem Transfer zu Chelsea. Er selbst war sich dem Bericht zufolge bereits mit den Blues einig, die allerdings mit Benfica keine Lösung bezüglich der Ablösesumme fanden.

Die Portugiesen forderten die als fixe Ablösesumme im Vertrag vereinbarten 120 Millionen Euro für Fernández, der bei der WM als bester junger Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Benfica zahlte erst im Sommer 14 Millionen Euro für den 22-Jährigen, der in dieser Saison in 16 Liga-Spielen ein Tor erzielte und fünf Vorlagen lieferte. Das Team führte die Tabelle der Primeira Liga aktuell mit vier Punkten Vorsprung an.