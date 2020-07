Benfica Lissabon vs. Sporting CP heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Derby in Lissabon! Die beiden Stadtrivalen und treffen am letzten Spieltag der Liga NOS aufeinander. Die Partie wird um 22.15 Uhr im Estadio da Luz angepfiffen.

Für Benfica und Sporting geht es in der Liga um nichts mehr, Porto wurde Meister, Benfica hat sich als Zweiter die Qualifikation zur gesichert und Sporting spielt nächstes Jahr sicher . Natürlich wollen beide das prestigeträchtige Stadtderby gewinnen. Das Hinspiel konnte Benfica mit 2:0 für sich entscheiden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Spiel zwischen Benfica und Sporting live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese veröffentlicht wurden.

Wer sich für die portugiesische Liga interessiert, der weiß wahrscheinlich, dass die Spiele nicht im deutschen TV übertragen werden. Weder die öffentlich-rechtlichen noch die Privat- oder Pay-TV-Sender haben sich die Übertragungsrechte sichern können. Das Derby läuft heute exklusiv und in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN. Alle Infos zur Übertragung und zu DAZN erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

A viver o sonho, @Goncalo88Ramos estreou-se na equipa do Benfica com um bis frente ao CD Aves e entrou diretamente para a história do Clube!#MadeInBenfica