Das Benefizspiel der DFB-All-Stars heute live im TV und LIVE-STREAM

In einem Benefizspiel für die Flutopfer geben sich die DFB-All-Stars die Ehre. Auf wen sie treffen und wo Ihr es verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Flutkatastrophe hat einigen Menschen alles genommen, was sie hatten. Mehrere Vereine gaben in der Folge bekannt, die Flutopfer unterstützen zu wollen. An diesem Mittwoch, den 11. August findet im Zuge eines Benefiz-Events ein Benefizspiel statt. Dabei treffen im Moselstadion zu Trier die deutsche Bürgermeister-Nationalmannschaft und die LOTTO-Elf auf eine Auswahl der DFB-All-Stars. Die Mannschaft der All-Stars besteht dabei sowohl aus Nationalspielern sowie Nationalspielerinnen.

Die Einnahmen des Events und des Spiels sollen den Opfern der Überflutungen zu Gute kommen. Das Ganze angestoßen hat Robin Koch, der aktuell Profi bei Leeds United ist. Koch spielte früher als Jugendlicher selbst mehrere Jahre für die Oberligamannschaft von Eintracht Trier. Die DFB-All-Stars werden trainiert von einem weiteren All-Star: Otto Rehhagel. Die Partie leiten wird der ehemalige Weltschiedsrichter Dr. Markus Merk. Zu den DFB-All-Stars gehören unter anderem Weltmeister Guido Buchwald, Ex-HSVler Marcell Jansen, Jens Nowotny, Renate Lingor, Lena Lotzen und Roman Weidenfeller. Für die LOTTO-Elf stehen unter anderem Hans-Peter Briegel, Dariusz Wosz und David Odonkor auf dem Platz.

Das Benefizspiel der DFB-All-Stars heute live verfolgen: Der Überblick

Wettbewerb Benefizspiel Begegnung DFB-All-Stars vs. LOTTO-ELF | deutsche Bürgermeister-Nationalmannschaft Anpfiff 11. August - 20.15 Uhr Ort Moselstadion (Trier, Deutschland)

Das Benefizspiel der DFB-All-Stars heute live im TV

Das Benefizspiel der DFB-All-Stars wird live im Fernsehen übertragen und ist im Free-TV zu sehen. Die Begegnung könnt Ihr live bei Sport1 verfolgen.

Anpfiff der Benefizspiele ist pünktlich um 20.15 Uhr. Um dieselbe Uhrzeit startet auch die Übertragung bei Sport1. Moderator Jochen Stutzky führt durch den Abend, Oliver Forster wird als Kommentator am Mikrofon zu hören sein. Pit Gottschalk, Chefredakteur bei Sport1, zeigt sich hoch erfreut über die Übertragung der Benefizspiele. "Das zeigt die positive Kraft, die der Fußball entfalten kann, wenn alle zusammenstehen, um zu helfen. Ich stamme selbst aus der Eifel und bin sehr froh, dass wir als Medienpartner durch die Liveübertragung im Free-TV und im Livestream unseren kleinen Beitrag dazu leisten können", wird Gottschalk zitiert.

Das Benefizspiel der DFB-All-Stars heute im LIVE-STREAM

Wie schon von Gottschalk erwähnt stellt Sport1 auch einen LIVE-STREAM zur Verfügung. Dieser ist kostenlos auf der Homepage des Sportportals verfügbar.

Um den bereitgestellten LIVE-STREAM nutzen zu können, werden eine Internetverbindung und ein internetfähiges Gerät benötigt. Dann könnt Ihr den DFB-All-Stars über Euren Laptop, SmartTV und Co. beim Fußballspielen zuschauen. Über diesen Link gelangt Ihr dorthin.

Das Benefizspiel der DFB-All-Stars heute live sehen: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht