Offiziell: Ex-Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes verlässt Lokomotive Moskau

Der ehemalige Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes verlässt Lokomotive Moskau. Sein Vertrag sei in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden.

Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes verlässt den russischen Spitzenklub . Wie der Klub am Montag bestätigte, bleibt Höwedes aus familiären Gründen in , der Vertrag sei "in beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst worden.

Corona-Pandemie soll Höwedes schwer zu schaffen machen

Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass Höwedes als Familienvater die Corona-Situation schwer zu schaffen mache. Die russische Liga soll am 21. Juni ihren Betrieb wieder aufnehmen, obwohl die Lage im Land weiterhin kritisch ist.

Der langjährige Schalker Kapitän Höwedes (32) war im Sommer 2018 nach Moskau gewechselt. Für Lokomotive absolvierte der Innenverteidiger 50 Pflichtspiele und gewann im Vorjahr den Pokalwettbewerb.