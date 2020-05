"Wie viele Controller gehen daran kaputt?": Ben Yedder mit lässiger Reaktion auf FUT-Karte

Im Ligue-1-TOTSSF bei FIFA bekam Wissam Ben Yedder eine Karte mit Gesamtstärke 97. Der Angreifer reagierte lässig auf Twitter.

Angreifer Wissam Ben Yedder von der hat auf seine Karte im Team of the Season so far der französischen bei FIFA 20 reagiert.

Auf Twitter postete der 29-Jährige einen Beitrag mit dem Promo-Clip seiner Karte und den Worten: "Wie viele Controller gehen daran kaputt?"

How many broken controllers with this one ? 😂😂😂 https://t.co/6dXi3Sk2eU — Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) May 29, 2020

Ben Yedder mit Gesamtwert 97

Die neue Karte des Franzosen hat einen Gesamtwert von 97 und weist in den Kategorien Geschwindigkeit (97) sowie Schuss (97) und Dribbling (98) herausragende Werte auf. Schon vor dem Team der Saison gehörten sämtliche Karten von Ben Yedder bei den Zockern in der aktuellen FIFA-Ausgabe zu den stärksten und beliebtesten.

Ben Yedder bekam nach den PSG-Stars Kylian Mbappe und Neymar (beide Gesamtwert 98) die drittbeste Karte im FIFA-Team der abgelaufenen Ligue-1-Saison.