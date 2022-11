England: Chelseas Ben Chilwell fällt für die WM verletzt aus

Ben Chilwell hatte sich zuletzt in der Champions League verletzt. Die WM wird der Engländer voraussichtlich verpassen.

WAS IST PASSIERT? Linksverteidiger Ben Chilwell vom FC Chelsea wird England für die WM 2022 nicht zur Verfügung stehen. Der 25-Jährige hatte sich im Champions-League-Gruppenspiel gegen Zagreb am Mittwoch eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

WAS WURDE GESAGT? "Nach der Verletzung, die er sich im letzten Spiel gegen Dinamo Zagreb zugezogen hat, wurde der Oberschenkel von Ben untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass Ben eine ernste Verletzung erlitten hat und der Verteidiger die Weltmeisterschaft leider verpassen wird", heißt es in einem Statement, das Chelsea am Samstag veröffentlichte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die WM in Katar beginnt am 20. November, Chilwell wird nicht rechtzeitig für das Turnier wieder fit werden. Der Abwehrspieler hat bis dato 17 Länderspiele für England absolviert und stand bei der EM im vergangenen Jahr im Kader, ohne jedoch zum Einsatz zu kommen. Auch bei der WM wäre er vermutlich nur Ergänzungsspieler im Team von Trainer Gareth Southgate gewesen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Wie Chelsea bekanntgab, wird Chilwell nun umgehend sein Reha-Programm mit der medizinischen Abteilung des Klubs beginnen. Wie lange genau er ausfallen wird, wurde nicht kommuniziert. In der laufenden Saison kam der Nationalspieler bislang auf 14 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm ein Tor und zwei Vorlagen gelangen.