BVB: Manchester City angeblich zuversichtlich, Jude Bellingham verpflichten zu können

Jude Bellingham ist aktuell sicher einer der begehrtesten Spieler weltweit. Nun werden Manchester City gute Karten nachgesagt.

WAS IST PASSIERT? Manchester City ist angeblich guter Dinge, Borussia Dortmunds viel umworbenen Mittelfeldspieler Jude Bellingham verpflichten zu können. Das berichtet die Daily Mail. Demnach soll es bereits erste Gespräche zwischen dem englischen Meister und dem 19-Jährigen gegeben haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ebenso wie die allermeisten europäischen Top-Klubs werden die großen Namen aus England ohnehin regelmäßig mit Bellingham in Verbindung gebracht. Zuletzt war vor allem der FC Liverpool hoch im Kurs - auch bei den Reds soll man zuversichtlich sein, den englischen Nationalspieler holen zu können. Was laut Daily Mail aber für City spricht: Der BVB und die Skyblues waren im vergangenen Sommer wegen der Transfers von Erling Haaland und Manuel Akanji in regem Kontakt, möglicherweise sorgt das für kürzere Dienstwege bei der Abwicklung eines potenziellen Bellingham-Wechsels.

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Bellingham hat in Dortmund noch einen bis 2025 gültigen Vertrag. Ob seiner Entwicklung gilt es aber beinahe als ausgeschlossen, dass er diesen erfüllen wird. Viel wahrscheinlicher ist, dass der Jungstar im kommenden Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere macht. Dafür kommen neben Manchester City und Liverpool wohl auch Real Madrid, der FC Chelsea und Manchester United in Frage.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bellingham war im Sommer 2020 mit nur 17 Jahren vom englischen Zweitligisten Birmingham City zum BVB gewechselt. In Dortmund erkämpfte er sich auf Anhieb einen Stammplatz und entwickelte sich vor allem im vergangenen Jahr rasant. Längst ist er beim deutschen Vizemeister nicht mehr wegzudenken, in der laufenden Saison steht er aktuell bei neun Toren und zwei Vorlagen in 21 Einsätzen.