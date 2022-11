Borussia Dortmund (BVB) - Streit um Jude Bellingham: "Wir waren alle ein wenig verärgert"

Jude Bellingham ist einer der Leistungsträger des BVB - doch mit einer Aktion zog der Engländer den Unmut seiner Kollegen auf sich.

WAS IST PASSIERT? Während des kleinen Revierderbys zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum ist es beim BVB trotz des deutlichen 3:0-Sieges zum Streit gekommen. Im Fokus stand dabei Jude Bellingham, der laut Bild nach einer Diskussion mit Mats Hummels und Nico Schlotterbeck kaum zu bändigen gewesen sei.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben zu hoch gepresst, sind hinten in Unterzahl. Wir waren da alle ein wenig verärgert", kommentierte Schlotterbeck gegenüber der Bild im Nachhinein.

"Das gehört dazu. Wir sind eine Mannschaft", ordnete Schlotterbeck das Geschehen ein: "Danach ist alles gut. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Es gibt keine Differenzen mit einem Spieler."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ursache für die Auseinandersetzung war ein zu hohes Aufrücken Bellinghams in der 60. Spielminute, während Salih Özcan am Spielfeldrand behandelt wurde. Hummels und Schlotterbeck sollen den 19-Jährigen zurückgepfiffen haben, da dessen Pressing in Abwesenheit seines Nebenmanns Özcan zu große Lücken in die Verteidigung der Borussen riss.

Bellingham revanchierte sich in der 66. Minute lautstark bei Schlotterbeck, der einen ungenauen Pass gespielt hatte - und musste in der Folge von Vize-Kapitän Hummels und Torwart Gregor Kobel beruhigt werden. Die taktische Disziplin des Engländers sei laut der Bild intern hin und wieder ein Thema.

WIE GEHT ES WEITER? Bellingham ist trotz - oder auch wegen - seiner jugendlichen Hitzköpfigkeit ein wesentlicher Leistungsträger des BVB. Die Meinungsverschiedenheit dürfte dem Ansehen des dritten Dortmunder Kapitäns, der in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits auf neun Treffer und zwei Torvorlagen kommt, daher kaum schaden. Der 19-Jährige gilt als einer der begehrtesten Spieler weltweit, der BVB soll für einen Wechsel im kommenden Sommer rund 150 Millionen Euro Ablöse verlangen.