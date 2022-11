WM 2022: Belgien muss mindestens zwei Spiele lang auf Romelu Lukaku verzichten

Schlechte Nachrichten für die Belgier: Romelu Lukaku wird frühestens zum dritten Vorrundenspiel fit sein.

WAS IST PASSIERT? Mitfavorit Belgien muss zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Katar auf Topangreifer Romelu Lukaku verzichten. Nach seiner Kniesehnenverletzung wird der 29-Jährige am Mittwoch gegen Kanada sowie vier Tage später gegen Marokko definitiv ausfallen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus dem belgischen Team erfuhr.

WAS IST DER HINTERGRUND? Lukaku hatte bei Inter Mailand erst im Oktober nach einer Oberschenkelblessur sein Comeback gefeiert, rund eine Woche später verletzte er sich erneut.

WIE GEHT ES WEITER? Ein Lukaku-Comeback soll frühestens am 1. Dezember gegen Kroatien möglich sein, noch konnte er kein Teamtraining mit den Red Devils absolvieren. Erster Vertreter des belgischen Rekordtorschützen dürfte der ehemalige Dortmunder Michy Batshuayi sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mit 68 Treffern in 102 Länderspielen ist Lukaku der Rekordtorschütze der belgischen Nationalmannschaft. In der laufenden Saison kommt der 31-Jährige für Inter nur auf fünf Einsätze und 256 Minuten in Pflichtspielen, dabei gelangen ihm zwei Tore und ein Assist.