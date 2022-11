Belgien vs. Marokko live im TV und STREAM: Wer zeigt / überträgt die WM heute?

Belgien trifft in der Gruppenphase auf Marokko. GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Sonntagnachmittag (27. November 2022) kämpfen Belgien und Marokko in der Gruppe F um das Weiterkommen bei der WM. Die Partie wird um 14 Uhr im Al-Thumama-Stadion in Doha angepfiffen.

Belgien gilt schon seit Jahren als Geheimfavorit auf einen Sieg bei einer EM oder WM. Und das nicht ohne Grund: In dem Team von Trainer Roberto Martinez finden sich Weltstars wie Kevin de Bruyne, Thibault Courtois, Eden Hazard oder Romelu Lukaku. Trotzdem blieb Belgien bisher immer hinter den Erwartungen zurück. Bei der letzten WM 2018 reichte es immerhin für das Halbfinale. Erst dort verlor man dann mit 0:1 gegen den späteren Weltmeister Frankreich. Auch Marokko hat aber mit unter anderem Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui und Hakim Ziyech einige bekannte Spieler mit dabei. Unterschätzt werden sollte das Team aus dem Norden Afrikas also nicht.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie Belgien vs. Marokko im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Belgien vs. Marokko heute live: Die Eckdaten zum Spiel

Begegnung Belgien vs. Marokko Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 27. November - 14 Uhr Spielort Al-Thumama-Stadion (Doha)

Belgien vs. Marokko live: Die TV Übertragung der WM heute

Die Übertragung der WM funktioniert dieses Jahr etwas anders als bei den letzten Weltmeisterschaften. Ihr könnt nämlich nicht mehr alle Spiele der Weltmeisterschaft einfach im Free-TV sehen.

ARD und ZDF haben sich nur die Übertragungsrechte an 48 Spielen gesichert. Das bedeutet, es sind 16 Spiele nicht im Free-TV zu sehen, denn insgesamt werden in Katar 64 Partien gespielt.

Diese 16 Spiele laufen dann nur beim Pay-TV-Sender MagentaTV. Nur dort seht Ihr also alle 64 Begegnungen der Weltmeisterschaft 2022. Das kostet dann aber etwas, denn da es sich bei MagentaTV um einen Bezahlsender handelt, könnt Ihr dort nicht kostenlos zusehen. Welche Kosten genau auf Euch zukommen, könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Belgien vs. Marokko heute live: Die Free-TV-Übertragung im ZDF

Die heutige Partie zwischen Belgien und Marokko wird allerdings auch im Free-TV übertragen. Zuständig dafür ist das ZDF. Dort moderiert Kathrin Müller-Hohenstein. Als Gäste sind sowohl der Ex-Nationalspieler Christoph Kramer als auch der ehemalige belgische Fußballtrainer Marc Wilmots dabei.

Pünktlich um 14 Uhr könnt Ihr dann Kommentator Martin Schneider am Mikrofon hören.

Belgien vs. Marokko heute live: Mit MagentaTV die Partie verfolgen

Wie erwähnt, zeigt MagentaTV alle Spiele der WM, also natürlich auch die heutige Partie. Ihr könnt dort allerdings nicht nur die WM live sehen, sondern noch vieles anderes. Demzufolge gibt es auch unterschiedliche Abo-Modelle, die Ihr auswählen könnt. Wenn Ihr jetzt mehr wissen wollt, haben wir hier den Link dafür für Euch herausgesucht.

Belgien vs. Marokko live: Die Übertragung per LIVE-STREAM heute

Genau wie bei der TV-Übertragung auch, könnt Ihr das Spiel sowohl beim ZDF als auch bei MagentaTV im LIVE-STREAM sehen.

Belgien vs. Marokko live: Der kostenlose LIVE-STREAM beim ZDF zur WM heute

Den Link für den LIVE-STREAM des ZDF haben wir hier direkt für Euch. Dieser ist, genau wie die TV-Übertragung, völlig kostenlos.

Was Ihr natürlich braucht, ist ein internetfähiges Gerät, also beispielsweise euer Smartphone oder ein Tablet. Nur dort könnt Ihr den LIVE-STREAM auch abrufen.

Belgien vs. Marokko heute live: Der LIVE-STREAM von MagentaTV

Den LIVE-STREAM von MagentaTV könnt Ihr nur sehen, wenn Ihr Euch auf der dortigen Website mit euren Zugangsdaten anmeldet. Um diese zu bekommen, müsst Ihr aber ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Bei MagentaTV könnt Ihr also weder die TV-Übertragung noch den LIVE-STREAM kostenlos sehen. Mehr Infos dazu gibt es noch einmal hier.

Belgien vs. Marokko live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Ihr wollt nichts verpassen, könnt aber um 14 Uhr heute noch nicht live zusehen? Dann ist der LIVE-TICKER von GOAL genau die richtige Anlaufstelle für Euch.

Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert. Egal also, ob Tor oder Gelbe Karte, Ihr bleibt die 90 Minuten über immer up-to-date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Belgien gegen Marokko im TV und LIVE STREAM: Der Vorbericht zur WM heute

Leise Hoffnung bei Romelu Lukaku: Belgiens Stürmerstar könnte im zweiten Gruppenspiel gegen Marokko erstmals zum Einsatz kommen - aber sicher noch nicht von Beginn an.

"Er wird zu 100 Prozent nicht starten. Er hat zweimal mit der Mannschaft trainiert. Es lief sehr gut. Wir müssen aber die Reaktion abwarten. Wir werden sehen", sagte Trainer Roberto Martinez vor dem Spiel am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV).

Er rechne aber "eher nicht mit ihm, es sei denn, es läuft im Abschlusstraining super", ergänzte Martinez. Lukaku hatte wegen seiner Oberschenkelverletzung beim zähen Auftakt der Belgier gegen Kanada (1:0) noch passen müssen. Realistischer ist sein Comeback am 1. Dezember gegen Vizeweltmeister Kroatien. Der Stürmer von Inter Mailand hatte letztmals am 29. Oktober gespielt.

Allerdings wird die Rückkehr des 29-Jährigen von seinen Kollegen mit Sehnsucht erwartet. "Er kann auch in ein paar Minuten etwas bewirken. Die gegnerische Abwehr hat großen Respekt vor ihm", sagte Kevin De Bruyne. Lukaku gebe dem Team "einige Optionen mehr. Seine Rückkehr wird uns einen Schub geben."

Belgiens "Goldene Generation" gilt seit Jahren als heißer Titelanwärter. "Wir hatten vor vier Jahren das bessere Team und eine bessere Chance", sagte Eden Hazard zu den Ambitionen in Katar: "Aber wir haben auch jetzt noch viel Qualität." Letztendlich sei es "eine Frage des Willens, und wir müssen es auf dem Platz zeigen".

Mit einem Sieg gegen Marokko, das zum Auftakt Kroatien ein 0:0 abgetrotzt hatte, hätte Belgien sein Minimalziel Achtelfinale bereits erreicht. Nach dem Wackelstart sei er "für die weiteren Spiele sehr zuversichtlich", betonte Hazard, forderte aber "mehr Risiko. Das hat im ersten Spiel gefehlt. Wir können uns als Team verbessern". (SID)

Belgien vs. Marokko heute im TV und LIVE STREAM sehen: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Belgien:

Courtois - Meunier, Alderweireld, Vertonghen, Castagne - Onana, Witsel - T. Hazard, De Bruyne, E. Hazard - Batshuayi

Marokko setzt auf folgende Aufstellung:

Bounou - Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui - Amrabat, Ounahi, Amallah - Boufal, Ziyech, En-Nesyri