Belgien vs. Kroatien: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - die Übertragung des Testspiels

Mit Belgien und Kroatien spielen zwei EM-Mitfavoriten im Test gegeneinander. Hier sind alle Infos zu TV-Übertragung, LIVE-STREAM und Ticker.

Der letzte Test vor dem Start der EM hat es für Belgien und Kroatien in sich, denn die beiden Teams, die als Mitfavoriten auf den Titelgewinn beim Turnier gehandelt werden, treffen im direkten Duell aufeinander, um zum letzten Mal zu überprüfen, wo sie stehen. Die Standortbestimmung findet am heutigen Sonntag, 6. Juni, um 20.45 Uhr im König-Baudouin-Stadion in Brüssel statt.

Bei den Belgiern gibt es kurz vor dem Turnierstart ein beherrschendes Thema: Kevin De Bruyne. Der Star von Manchester City war im Champions-League-Finale von Chelseas Antonio Rüdiger gefoult worden und musste mit mehreren Brüchen im Gesicht ausgewechselt werden. Wann er fit wird und sein Team wieder führen kann, ist weiterhin nicht klar. Gegen Kroatien wird er bei der Generalprobe aber auf keinen Fall auf dem Platz stehen.

Ohne den Superstar von den Citizens reichte es für die Roten Teufel am Donnerstag nur zu einem 1:1 gegen Griechenland. Aber auch Kroatien hat bei den Ergebnissen noch Luft nach oben: Gegen das kleine Armenien kam der Vizeweltmeister von 2018 ebenfalls nicht über ein Unentschieden (1:1) hinaus.

Hier kommen die wichtigsten Informationen zur Partie Belgien vs. Kroatien, von der Aufstellung bis zu den Hinweisen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Den EM-Test Belgien vs. Kroatien live sehen - alle Infos auf einen Blick

Wettbewerb Testspiel für die EM 2021 Begegnung Belgien vs. Kroatien Ort König-Baudouin-Stadion, Brüssel, Belgien Anpfiff 06.06.2021 - 20.45 Uhr

Belgien vs. Kroatien heute live sehen: Die Übertragung im TV

Belgien gegen Kroatien ist durchaus ein Spiel, das auch im EM-Halbfinale stattfinden könnte. Entsprechend groß ist das Interesse, den Vergleich der beiden Top-Nationen live im Fernsehen zu verfolgen. Doch jetzt gibt es eine schlechte Nachricht: Kein deutscher Fernsehsender hat sich die Rechte für die Begegnung in Brüssel gesichert, sodass das Duell nicht im TV gezeigt wird.

Belgien vs. Kroatien: Den EM-Test im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Kein Fernsehsender ist am Start - aber trotzdem könnt Ihr die 90 Minuten Belgien gegen Kroatien auf Eurem TV-Gerät zum Laufen bringen. Wie das geht? Ganz einfach: Der Streamingdienst DAZN zeigt das komplette Spiel im LIVE-STREAM - und den könnt Ihr auch auf Eurem Smart-TV-Gerät abspielen.

Belgien vs. Kroatien heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Um 20.45 begrüßt Euch Kommentator Jan Platte rechtzeitig zum Anpfiff und führt Euch durch das Spiel Belgien vs. Kroatien. Damit die Partie auch bei Euch läuft, müsst Ihr Euch jedoch bei DAZN anmelden: Im Monatsabo kostet der Service des Streaminganbieters 11,99 Euro monatlich, das Jahresabo schlägt mit 119,99 Euro zu Buche.

Diese Preise erhöhen sich zwar ab August um drei Euro monatlich oder 30 Euro für das Jahresabo, dafür bekommen Fußballfans allerdings ab der neuen Saison noch mehr Champions-League- und Bundesliga-Spiele zu sehen. Aber nicht nur Fußballfans kommen auf ihre Kosten: Das vielfältige Programm bietet auch NBA, NFL und diverse andere Live-Sport-Angebote.

Bevor Ihr Euch für ein Abo entscheidet, könnt Ihr aber auch DAZN problemlos testen: Es gibt einen kostenlosen Probemonat, in dem Ihr Euch vom Angebot des Streamingdienstes überzeugen lassen könnt. Völlig unverbindlich, völlig kostenfrei. Wer also das Spiel zwischen Belgien und Kroatien verfolgen will, muss dafür noch kein Geld auf den Tisch legen. Einfach für den Probemonat registrieren und der Spaß kann auf jedem internetfähigen Gerät - egal, ob Tablet, Computer oder Smartphone - losgehen.

Belgien vs. Kroatien: Die Übertragung im LIVE-STREAM auf DAZN

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

Anpfiff: 20.45 Uhr

Kommentator: Jan Platte

Sender: DAZN

Belgien vs. Kroatien: Das Testspiel im TICKER verfolgen

Wer sich noch nicht für das DAZN-Abo entschieden hat, der kann sich auf über den TICKER von Goal über den Spielstand und die Geschehnisse auf dem Spielfeld informieren lassen. Hier geht es zu allen wichtigen Infos zum Spiel zwischen Belgien und Kroatien.

Belgien vs. Kroatien: Die Aufstellungen

Aufstellung Belgien:

Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, Tielemanns, Dendoncker, Chadli - Mertens, Lukaku, Carrasco

Aufstellung Kroatien:

Livakovic - Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic - Brozovic - Modric, Kovacevic - Rebic, Petkovic, Perisic

Belgien vs. Kroatien: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM auf einen Blick