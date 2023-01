Belgien: Domenico Tedesco soll Nationaltrainer werden

Nach der verkorksten WM in Katar wird es bei Belgien einen Umbruch geben. Ein ehemaliger Bundesliga-Trainer soll dabei wohl mithelfen.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Bundesliga-Coach Domenico Tedesco ist offenbar ein heißer Kandidat auf den Job als belgischer Nationaltrainer. Laut der Tageszeitung Het Nieuwsblad ist der 37-Jährige sogar die Wunschlösung. Auch Sporza berichtet von einem bevorstehenden Deal.

WAS IST DER HINTERGRUND? Eine Taskforce des belgischen Verbands ist seit der Trennung vom langjährigen Nationaltrainer Roberto Martínez im Anschluss an die verkorkste Weltmeisterschaft in Katar auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter. Dabei wurden zahlreiche Kandidaten gehandelt, unter anderem auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw und der ehemalige PSG-Coach Mauricio Pochettino.

Tedesco, der zuvor bei Erzgebirge Aue, Schalke 04 und Lokomotive Moskau arbeitete, ist seit seiner Entlassung bei RB Leipzig im Herbst 2022 ohne Job.

WIE GEHT ES WEITER? Das erste Länderspiel mit Tedesco an der Seitenlinie stünde für Kevin De Bruyne und Co. am 24. März an. Dann geht es in der EM-Qualifikation gegen Schweden.