Bei Football Manager: Antoine Griezmann holt Liverpool-Spieler, den im Moment kaum jemand auf dem Schirm hat

Der Franzose zockt wieder Football Manager und führt einen englischen Traditionsverein nach oben.

WAS IST PASSIERT? Atlético Madrids Starstürmer Antoine Griezmann hat bei ESPN mal wieder Einblicke in sein Treiben beim Managerspiel Football Manager gegeben. Der Franzose ist ein begeisterter Zocker und gerade virtuell erfolgreich als Trainer bei den Blackburn Rovers unterwegs.

WAS WURDE GESAGT? Gefragt, wie es mit den Rovers so laufe, meinte Griezmann: "Ich bin in der First Division, Platz sechs. Der Vorstand ist sehr zufrieden und will meinen Vertrag verlängern."

Der 32-Jährige sollte auch schildern, welchen Spieler er zuletzt verpflichtet hat. Griezmann antwortete: "Ein junger Rechtsverteidiger, der bei Liverpool war. Er ist Schotte, aber ich erinnere mich nicht an seinen Namen."

Griezmann meinte Calvin Ramsay, der 2022 als großes Talent für knapp fünf Millionen Euro Ablöse vom FC Aberdeen zum Klub von Teammanager Jürgen Klopp wechselte. Aktuell ist der 20-Jährige noch bis Ende der Saison an Championship-Klub Preston North End ausgeliehen. Dort kam er aber in lediglich 132 Minuten zum Einsatz.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Griezmann ist ein begeisterter Zocker. Football Manager spielte er schon 2021, als ein Clip viral ging, in dem er von seinen großartigen Leistungen als Trainer Newcastle Uniteds schwärmte.

Darin gestand er seinem Nationalmannschaftskameraden Kylian Mbappé (24, PSG), dass er ihn im Videospiel für 134 Millionen Euro Ablöse verpflichtet hatte. Dieser reagierte damals sichtlich irritiert.

WIE GEHT ES WEITER? Vielleicht hat Griezmann an diesem Wochenende Zeit, die Rovers am Computer noch weiter nach oben zu führen: Für Atlético Madrid steht ein Auswärtstrip nach Bilbao an, wo am Samstagnachmittag das Spiel gegen Athletic Club auf dem Programm steht.