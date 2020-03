Beckham-Klub Inter Miami startet mit Niederlage gegen Los Angeles FC

Inter Miami, -Klub der englischen Ikone David Beckham, ist mit einer Niederlage in seine Premierensaison in der nordamerikanischen Profiliga gestartet. Das Team aus Florida unterlag beim Los Angeles FC verdient 0:1 (0:1).

Der mexikanische Nationalspieler Carlos Vela entschied die Begegnung an seinem 31. Geburtstag mit seinem Tor in der 44. Minute. Miamis Mit-Besitzer Beckham, der im Spätherbst seiner Karriere für Los Angeles Galaxy gespielt hatte, saß auf der Tribüne, zudem waren mehrere Hundert Gästefans im Stadion. Der gebürtige Berliner Jerome Kiesewetter stand bei Miami nicht im Kader.

With its first MLS game, #InterMiamiCF made history on Sunday. The 2020 Season is officially underway! 🤩