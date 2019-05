Franz Beckenbauer kritisiert Bayern-Stars: "Manchmal Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft"

Deutliche Worte von Franz Beckenbauer. Der Ehrenpräsident des FC Bayern kritisiert die FCB-Stars und vergleicht sie mit einer Traditionsmannschaft.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Franz Beckenbauer hat die Einstellung der Mannschaft in einigen Phasen der Saison kritisiert. "Wenn ich jetzt die Champions- und Europa-League-Spiele gesehen habe, was da gekämpft wurde, da meine ich manchmal beim FC Bayern die Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft zu sehen. Die Kritik müssen sie sich leider gefallen lassen", sagte der "Kaiser" vor dem Spiel am Samstag gegen .

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Diese Haltung "muss nicht sein - und darf auch nicht sein. Sie haben die Klasse und das Potenzial, um das Double zu gewinnen. Aber der FC Bayern braucht die richtige Einstellung", führte der 73-Jährige weiter aus: "Die Mannschaft hätte den Sack schon längst zumachen können. Das ist ihr nicht gelungen. Da waren Nachlässigkeiten dabei."

Trainer Niko Kovac, der immer wieder in der Kritik steht, gönnt Beckenbauer den Gewinn der Meisterschaft und des Pokals. "Er könnte denjenigen die lange Nase zeigen, die es ihm nicht zugetraut haben. Ich wünsche es ihm", sagte er. Zumal es "nicht leicht" sei, "so eine erfolgsverwöhnte Truppe zu trainieren, zu begeistern und den Umbruch einzuleiten".