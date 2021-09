Bayern München jagt Wolfsburg: Der Start in die neue Bundesliga-Saison

Nach drei Spieltagen steht mit Wolfsburg ein ungewohnter Kandidat an der Bundesliga-Spitze, der FC Bayern ist den Wölfen jedoch auf den Fersen.

Das Gelächter nach dem Spiel war groß, als der VfL Wolfsburg im DFB-Pokal unerlaubterweise einen sechsten Spieler einwechselte. Den 3:1-Sieg bei Preußen Münster verwandelte das DFB-Sportgericht in einen 2:0-Erfolg des westfälischen Viertligisten, der damit in der 2. Runde des Pokals steht. Viele Experten glaubten schon an eine schwere Saison für Neutrainer Mark van Bommel. Doch nach drei Spieltagen der 59. Bundesligasaison stehen die Wolfsburger mit drei Siegen an der Tabellenspitze.

Für den Top-Favoriten Bayern München besteht jedoch kein Grund zur Panik, denn der Rekordmeister startete ebenfalls gut in die neue Spielzeit und ist weiterhin eine sichere Bank für Sportwetten Tipps. Nach einem 1:1 in Mönchengladbach folgten zwei Siege gegen Köln (3:2) und Hertha BSC (5:0). Gut für die Münchener, dass ihr Goalgetter Robert Lewandowski seinen Torhunger nach 41 Treffern in der vergangenen Saison immer noch nicht gestillt hat. Mit fünf Treffern führt der Pole die Torschützenliste der Bundesliga erneut an.

Rennen um die Torjägerkanone: Nur Erling Haaland macht Lewandowski Konkurrenz

Auch nach dem Wechsel auf dem Trainerposten von Hansi Flick zu Julian Nagelsmann hat sich an der Zielrichtung des FCB nichts geändert. Titel müssen her, und zwar nicht nur nationale, sondern nach Möglichkeit ein internationaler. Die zehnte Deutsche Meisterschaft in Folge gilt an der Säbener Straße fast schon als Selbstverständlichkeit, besser wäre jedoch zusätzlich der Triumph in der Champions League. Um die Königsklasse zum siebten Mal zu gewinnen, erhielt Nagelsmann mit Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer Unterstützung durch zwei Profis seines Ex-Klubs RB Leipzig. Beide spielen eine wichtige Rolle im Konzept des neuen Bayern-Coachs.

Einziger Konkurrent für Lewandowski um die Torjägerkanone dürfte in dieser Saison der Dortmunder Erling Haaland sein. Lange Zeit wurde spekuliert, ob der erst 21 Jahre alte Norweger für eine dreistellige Millionensumme wechseln würde. Doch für zumindest diese Spielzeit trägt Haaland weiterhin das schwarz-gelbe Trikot der Borussia. Mit jeweils drei Treffern und Vorlagen führt er die Scorerliste der Bundesliga an. Damit trug er entscheidend zu den zwei Dortmunder Siegen gegen Frankfurt (5:2) und Hoffenheim (3:2) bei. Der 1,94-Meter-Hüne ist mit seinem Durchsetzungsvermögen und seinem Torinstinkt so etwas wie die Lebensversicherung des BVB.

Ebenfalls gut in die Saison gestartet sind mit zwei Siegen und einem Unentschieden Bayer Leverkusen und der SC Freiburg. Das Werksteam begeisterte bei seinen Siegen gegen Mönchengladbach (4:0) und in Augsburg (4:1) mit rasanten Kombinationen und schnellem Umschaltfußball. Sollten die Leverkusener ihre Form bewahren, sind sie ein heißer Anwärter auf einen Champions-League-Platz, während die Breisgauer nach Ansicht ihres Trainers Christian Streich vor allem Punkte gegen den Abstieg sammeln.