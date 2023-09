Bayern-Trainer Tuchel kritisiert Duo: "Gegenteiliges Verhalten von dem, was wir wollen"

Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist mit dem Abwehrverhalten in der ersten Halbzeit beim 2:2 gegen Leipzig nicht einverstanden.

WAS IST PASSIERT? Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern München hat seine beiden Innenverteidiger Min-Jae Kim und Dayot Upamecano kritisiert. Das Duo hatte beim 2:2 gegen RB Leipzig entscheidenden Anteil am ersten Gegentor durch Loïs Openda.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach einem Leipziger Einwurf kam Yussuf Poulsen in der 20. Minute im Mittelfeld an den Ball. Min-Jae Kim deckte seinen Gegenspieler zunächst eng, ließ ihn dann aber doch gewähren, während Dayot Upamecano im leeren Raum stand. Xaver Schlager schickte anschließend Lois Openda in die Tiefe, Kim verlor das Laufduell und fälschte den Schuss schließlich unhaltbar ins eigene Tor ab.

Noch während der Partie schaute sich Tuchel die Szene an der Seitenlinie auf einem Tablet an und schrie anschließend seine beiden Innenverteidiger an. In der bisherigen Saison sind Upamecano und Kim, im Sommer für 50 Millionen Euro von der SSC Napoli verpflichtet, gesetzt. Der aktuell angeschlagene letztjährige Abwehrchef Matthijs de Ligt war bis zu seinem Ausfall nur Ersatz.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WAS WURDE GESAGT? "Es gibt für Min-Jae gar keinen Grund, aus dem Zweikampf zu gehen. Wir gehen bei Poulsen aus dem Zweikampf raus. Upa geht raus, statt ihn zu sichern", kritisierte Tuchel bei Sky. "So stehen wir komplett seitenverkehrt und geben den Raum auf. Es ist nicht einmal eine große Chance und dann schießen wir ihn uns noch selber rein. Es ist im Grunde komplett das gegenteilige Verhalten von dem, was wir eigentlich wollen."