Flick vor Duell mit Nagelsmann: "Es ist kein Spiel der Trainer"

Der FC Bayern hat am Sonntag die Chance, den Abstand auf Verfolger Leipzig zu vergrößern. Hansi Flick misst dem Spiel aber keine finale Bedeutung zu.

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick will dem -Gipfel gegen keine finale Bedeutung beimessen. "Für viele ist es ein Endspiel, aber danach sind noch 13 Spiele. Wir haben es geschafft, den ersten Tabellenplatz zu erreichen. Die Mannschaft hat vieles zurechtgerückt, aber es geht immer weiter", sagte der 54-Jährige vor dem Spitzenspiel gegen den schwächelnden Herausforderer am Sonntag (18.00 Uhr im LIVE-TICKER).

Dennoch wolle der Rekordmeister gegen das Team von Julian Nagelsmann auch ein Zeichen setzen, betonte Flick: "Das ist immer entscheidend, du musst immer Stärke zeigen, so gehen wir auch rein. Jeder ist heiß auf solche Highlights, es ist ein Spiel, das wir gewinnen wollen."

Das am Ende wacklige 4:3 im -Achtelfinale gegen Hoffenheim sei "abgehakt, wir haben die richtigen Schlüsse gezogen", sagte Flick am Freitag. Der FC Bayern müsse diesmal "90 Minuten seine Qualität zeigen. Das wollen die Fans sehen, dass wir in jedem Spiel bis zum Ende die Intensität hoch halten und Tore erzielen."

Kingsley Coman nach zwei Monaten Zwangspause wieder im Kader

Vergleiche mit seinem Leipziger Kollegen Nagelsmann wehrte Flick ab: "Es ist kein Spiel der Trainer. Das wird auf dem Platz entschieden."

Dort wird erstmals nach längerer Verletzungspause auch Kingsley Coman wieder zu sehen sein. Der Franzose, der am 11. Dezember beim 3:1 in der gegen einen Kapseleinriss im linken Knie erlitten hatte, steht wieder im Kader.